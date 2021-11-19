Tartıştığı eşinin aracını parçaladı

Esenyurt’ta kocası tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, öfkesini eşinin arabasından çıkardı. Yerden aldığı taşla araca dakikalarca vuran kadın, kendisini durdurmak isteyenlere "Siz karışmayın" diyerek karşılık verdi.

Haberler - İHA 19.11.2021 - 12:33 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 12:44

Tartıştığı eşinin aracını parçaladı - 1

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı eşinin aracını parçaladı. VİDEO

Tartıştığı eşinin aracını parçaladı - 2

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı.

Tartıştığı eşinin aracını parçaladı - 3

İddialara göre eşi tarafından darp edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı.

Tartıştığı eşinin aracını parçaladı - 4

Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, “Polisi arayın, sakın siz karışmayın” diyerek tepki gösterdi.

Tartıştığı eşinin aracını parçaladı - 5

Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı. Kadının saldırdığı arabaysa çekici yardımı ile kaldırıldı.

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