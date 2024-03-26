Tasmasız köpeği dehşet saçmıştı! Banu Parlak'a para cezası

Kılıç yaşadıklarınıysa şu şekilde anlattı:

"Evime girmek üzereyken, kendisi de tam o sırada köpeği ile birlikte dışarı çıkıyordu. 'Hadi gidiyoruz' dedi ve demir kapıyı açtı. Sonra köpek tasmasız bir şekilde ne boğazlığında ne ağzında hiçbir tasma olmadan Leo'yu görür görmez hemen koşarak Leo'ya saldırdı. Ben hiçbir şey yapamadım. Kısa mesafeydi, koşarak geldi. Ben Leo'yu çekemedim. Ben ilk tek başımaydım. Bağırdım, kimse gelmedi. Ayağımla ittirmeye çalıştım, itemedim. Çok büyük bir köpek, bırakmadı Leo'yu. Ondan sonra ben müdahale etmeye çalıştım, yapamadım, gücüm yetmedi. Sürekli bağırdım, çağırdım, kalabalık çok geç geldi. Sonra da onlar da ayırmadı. Leo ağzındaydı.

O an, onun köpeğinin koşuş sahnesi, Leo'yu alıp da ağzında tutması, gözümün önünden gitmiyor. Artık Leo hayatta değil. Onların rahat tavırları… Hala sosyal medyadan, 'Onlar saldırdı, benim köpeğim oyun oynayacaktı da saldırdı' diye açıklama yapan Banu Parlak tamamen yalan söylüyor. Leo hiçbir şekilde ona herhangi bir saldırıda bulunmadı. 'Onlar oyun oynayacaktı da saldırdı' diye açıklama yapan Banu Parlak tamamen yalan söylüyor. Leo ona hiçbir saldırıda bulunmadı, ben de herhangi bir saldırıda bulunmadım. Kendi köpeği bizim köpeğimizi görüp saldırdı. Herhangi bir temas yoktur. Yalan söylüyor. Banu Parlak katildir, yargılanmasını, en ağır cezayı almasını istiyorum."