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Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları

Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye Başkanı kimdir? Tavas Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Tavas Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Tavas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Tavas yerel seçim sonuçları..

Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları - 1

TAVAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Tavas Belediyesini 15.755 alınan oy ve %52.62 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin İnamlık kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%52.62
  • İyi Parti%45.14
  • DP%0.84
  • DSP%0.49
  • Vatan Partisi%0.37
  • Saadet Partisi%0.35
  • Diğer%0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları - 2

TAVAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tavas Belediyesi Başkanı Hüseyin İnamlık Kimdir?

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İNAMLIK 1973 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğdu.

İlkokulu eğitimini Tavas Hakimiyet İlkokulu, Ortaokul ve Lise eğitimini Tavas Lisesi’nde tamamladı.Lise eğitiminin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak üniversite eğitimini burada tamamladı. 

Mezun olduktan sonra İnşaat Mühendisi olarak Denizli’de büyük şantiyelerde çalıştı. 1999 yılında kendi firmasını kurdu. 

Denizli İnşaat Mühendisleri Odası 9. Dönem Genel Merkez Delegeliği ve 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 

2014 Yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Tavas Belediyesi Meclis Üyesi ve  Ak Part iDenizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Tavas İlçe Başkanlığı yaptı. 

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Tavas Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Hüseyin İnamlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları - 3

TAVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSEYİN İNAMLIK
  • EMİN BARINER
  • HÜSEYİN AKYOL
  • HİLMİ ORTATEPELİ
  • FATİH KARCI
  • MERYEM GENÇER
  • ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
  • GÖKHAN ULUATA
  • KADİR TATIK
  • İLHAMİ ÇİFTÇİ
  • MESUT KELEKCİO
  • SAFİYE ÇATAL
  • ALPEREN TURHAN
  • REMZİ PAYİR
Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları - 4

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