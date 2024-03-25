Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları

TAVAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tavas Belediyesi Başkanı Hüseyin İnamlık Kimdir?

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İNAMLIK 1973 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğdu.

İlkokulu eğitimini Tavas Hakimiyet İlkokulu, Ortaokul ve Lise eğitimini Tavas Lisesi’nde tamamladı.Lise eğitiminin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak üniversite eğitimini burada tamamladı.

Mezun olduktan sonra İnşaat Mühendisi olarak Denizli’de büyük şantiyelerde çalıştı. 1999 yılında kendi firmasını kurdu.

Denizli İnşaat Mühendisleri Odası 9. Dönem Genel Merkez Delegeliği ve 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2014 Yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Tavas Belediyesi Meclis Üyesi ve Ak Part iDenizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Tavas İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Tavas Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Hüseyin İnamlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.