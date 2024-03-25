Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye başkanı kimdir? Tavas Belediye başkan adayları
Tavas Belediyesi hangi partide? Tavas Belediye Başkanı kimdir? Tavas Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Tavas Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Tavas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Tavas yerel seçim sonuçları..
TAVAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Tavas Belediyesini 15.755 alınan oy ve %52.62 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin İnamlık kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.62
- İyi Parti%45.14
- DP%0.84
- DSP%0.49
- Vatan Partisi%0.37
- Saadet Partisi%0.35
- Diğer%0.20