Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. TEKNOFEST 2023’te yarışmacılar roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar 41 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek. Peki, Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir?

Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı - 1

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı - 2

TEKNOFEST'e Kimler Katılabiliyor?

TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.

Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı - 3

TEKNOFEST 2023 Ne Zaman ve Nerede Gerçekleştirilecek?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı - 4

TEKNOFEST’te Hangi Ödüller Verilecek?

Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL’den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

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