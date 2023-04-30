Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı

TEKNOFEST’te Hangi Ödüller Verilecek?

Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL’den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.