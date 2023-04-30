Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? İstanbul ve Ankara tarihleri açıklandı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.
TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.
Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL’den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.