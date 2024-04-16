Teleferik kazasında sabotaj var mı?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde teleferik kazasına ilişkin sabotaj iddiaları gündemde yerini korurken uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. İddialara "Her türlü şey sabotaja açıktır." diye cevap veren uzmanlar, yeterli bulguların toplandığını ortaya çıkacağını belirtti.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 1

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. 

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Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 2

174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği teleferik kazasıyla ilgili makine ile elektrik mühendisleri odaları, ortak açıklama yaptı.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 3

Uzmanlar, kazanın kesin nedeninin tespitinin zaman alacağını söylerken sabotaj iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 4

Direklerdeki cıvatalara ya da sisteme sabotaj müdahalesini de değerlendiren MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Her türlü şey sabotaja açıktır. O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün. Bu şu anda tamamen farazi bir şey. Bulgu var mı, yok. O kısmı kriminal boyuta giriyor." diye konuştu.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 5

Atmaca, denetim yapan firmaların denetim karşılığında bir ücret aldığına dikkati çekti. Bu türden denetimlerin özellikle kamuya bırakılması gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Söz konusu denetim olunca, bu piyasanın insafına bırakılamaz. Denetim kamusal alanda kalmalıdır." dedi.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 6

"TS EN 1709 STANDARDINA GÖRE YAPILMALI"

Ruhsat aşamasındaki uygunluğun sürekliliğinin ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacağına vurgu yapan Elektik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, "Teleferik gibi tesislerin bakımlarının ve kontrollerinin TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiştir. Bu tesislerin aylık rutin bakımları dışında imalatçı firmanın belirlemiş olduğu dönemlerde yıllık ağır bakımları da yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir." dedi.

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 7

"LUNAPARK VE TEMAPARKLARDA RİSKLİ MAKİNELER MEVCUT"

Tat, özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan lunapark ve temapark gibi eğlence alanlarının da sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Lunapark, temapark gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makineler mevcut. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli, periyodik kontrollerinin yapılması konusunda hassas davranılmalıdır. Günden güne elektrik yoğunluğunun arttığı bu tesislerde, istenmeyen yangın kazalarının önlenmesi için yangın koruma röleleri ve diğer yangın algılama ve otomatik söndürme sistemlerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu sistemlerin düzenli kontrol edilip çalıştırılması da önemlidir."

Teleferik kazasında sabotaj var mı? - 8
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