Teleferik kazasında sabotaj var mı?

"TS EN 1709 STANDARDINA GÖRE YAPILMALI"

Ruhsat aşamasındaki uygunluğun sürekliliğinin ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacağına vurgu yapan Elektik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, "Teleferik gibi tesislerin bakımlarının ve kontrollerinin TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiştir. Bu tesislerin aylık rutin bakımları dışında imalatçı firmanın belirlemiş olduğu dönemlerde yıllık ağır bakımları da yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir." dedi.