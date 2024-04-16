Teleferik kazasında sabotaj var mı?
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde teleferik kazasına ilişkin sabotaj iddiaları gündemde yerini korurken uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. İddialara "Her türlü şey sabotaja açıktır." diye cevap veren uzmanlar, yeterli bulguların toplandığını ortaya çıkacağını belirtti.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi devrildi.
Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.
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