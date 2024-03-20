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Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik 5 ilde “Bozdoğan-13” isimli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 50 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda ağır silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi - 1

Terör örgütü PKK’ya yönelik 5 ilde “Bozdoğan-13” isimli operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki operasyona, jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu 103 tim, bin 417 personel katıldı.

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Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi - 2

Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da hava destekli olarak gerçekleştirilen çalışmada, 50 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi - 3

Ayrıca, C4 plastik patlayıcı, top mühimmatı, havan mühimmatı, anti-tank mühimmatı, kullanımı hazır el yapımı patlayıcı, 33 roketatar mühimmatı ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi - 4

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.” dedi.

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