Terör örgütü PKK’ya 5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik 5 ilde “Bozdoğan-13” isimli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 50 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda ağır silahın ele geçirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik 5 ilde “Bozdoğan-13” isimli operasyon düzenlendi.Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki operasyona, jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu 103 tim, bin 417 personel katıldı.