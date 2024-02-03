The Crown dizisinin kıyafetleri açık artırmayla satılıyor

Ülke tahtına en uzun süre oturan hükümdar ünvanını taşıyan Kraliçe Elizabeth, 1953'te tahta çıktığında henüz 27 yaşındaydı.



Taç giyme töreninde kendisi için özel üretilen ve tanrı karşısında dünyevi ünvanları bir kenara bıraktığını simgeleyen "kefen tunik" adı verilen bir elbise giydi.