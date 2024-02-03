The Crown dizisinin kıyafetleri açık artırmayla satılıyor
İngiliz kraliyet ailesini anlatan "The Crown" dizisinde kullanılan eşyalar açık arttırmaya çıktı. Dizide 6 sezon boyunca kullanılan kıyafetler, aksesuarlar ve arabalar, bir sahne kostümüleri satışa çıkarıldı.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatı boyunca yaşananların anlatıldığı The Crown dizisinde 6 sezon boyunca kullanılan kıyafetler, aksesuarlar ve arabalar, bir sahne kostümü ya da eşya olmanın yanında siyasi tarih, dönem modası ve popüler kültür açısından da önem taşıyor.