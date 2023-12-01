Topraktan sofraya uzanan tehlike: 3 bölge incelendi, en çok Akdeniz’de görüldü
Akdeniz, Ege ve Marmara’da tarım arazilerinde mikroplastik incelemesi yapıldı. 9 ilden alınan toprak numunelerinde yapılan inceleme sonucunda Akdeniz’de 1 kilogram toprakta 300, Ege’de 180, Marmara’da ise 160 mikroplastik parça tespit edildi. Uzmanlar tehlikenin, mahsul alınan topraktan sofraya kadar uzayabileceğine dikkat çekti.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nden öğretim görevlileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle tarım arazilerindeki mikroplastiklerin içeriğini ve birikimini tespit etmek için çalışma yaptı.Çalışma kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri olmak üzere Adana, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir, Sakarya, Bursa ve Çanakkale’de özellikle çile üretimi yapılan alarnlar tespit edilerek, alınan toprak örnekleri laboratuvar ortamında incelendi.