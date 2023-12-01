Topraktan sofraya uzanan tehlike: 3 bölge incelendi, en çok Akdeniz’de görüldü

EN FAZLA AKDENİZ’DE

Yapılan çalışma sonucunda Akdeniz Bölgesi’nde 1 kilogram toprakta yaklaşık 300 plastik parça, Ege’de 180, Marmara’da ise 160 plastik parça tespit edildi.

Prof. Dr. Oğuz Can Turgay plastiklerin suda ve gıda ürünlerinde birikmesinin çok büyük bir endişe kaynağı olduğunu ancak bunun toprak boyutuyla ilgili çok az farkındalık olduğunu söyledi.

Turgay, Türkiye çapında plastikle toprağın yoğun temasının olduğu örtü altı yetiştiriciliği yapılan noktalarda bir dizi örnekleme yapıp, bunu proje haline getirdiklerini söyledi.