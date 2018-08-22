Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelan
Anadolu Ajansı, NTV Haber
Şiddetli sağanağın etkili olduğu Trabzon'da birçok noktada heyelan meydana geldi. Akçaabat-Düzköy Karayolu uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Kentte çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.
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1Trabzon'da sağanak sonrası dereler taştı, heyelan sonucu Akçaabat-Düzköy Karayolu ulaşıma kapandı. Maçka-Sümela yolunda da iki noktada heyelan oluştu. Çok sayıda araç yolda kaldı.
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2Şiddetli sağanak, Trabzon şehir merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Maçka ilçesinde yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
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3İlçe genelinde kapanan 20 mahalle yolunun açılması için çalışma yapıldı.
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4Maçka-Sümela yolunda da üç noktada heyelan oldu. Yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
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5Akçaabat-Düzköy Karayolu'nun Alsancak mevkisinde de heyelan oldu.
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6Yamaçlardan akan toprak birikintisi ve kaya parçaları yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
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7Karayolları ve belediye ekipleri, yolu açmak için saatlerce çalıştı.
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8Şiddetli sağanak nedeniyle Akçaabat ilçesindeki Derecik Mahallesi'nde bazı binaların giriş ve zemin katları suyla doldu.
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9Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
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10Akçaabat'ta bir lise de su baskını yaşanan yerlerdendi.
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