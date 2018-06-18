Türk askeri Münbiç'in dış mahallelerine girdi (Münbiç'ten ilk kareler)
NTV Haber
ABD ile uzlaşma çerçevesinde Türk askeri Münbiç'in dış mahallelerine girdi. Türk askerlerinin dış mahallelerde devriye faaliyeti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı" açıklaması yaptı. Çavuşoğlu da, "Askerlerimiz Münbiç'in içine de girecek" dedi. Münbiç'teki devriye faaliyetiyle ilgili TSK'dan açıklama yapıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler, Dadak köyü bölgesinde ve Sacu nehri boyunca görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.
Türk askeri henüz tam olarak Menbiç'e girmedi. Mutabakat çerçevesinde yapılacak ortak devriye görevi için hazırlık yapılıyor.
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Bu faaliyetler çerçevesinde Sacu nehri hattı boyunca ortak devriye koordinasyon faaliyeti gerçekleştirildi.
Türk ve Amerikan askerlerinin bugünkü faaliyeti sona erdi. Ortak devriye koordinasyon faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde Menbiç'in batısında ve kuzeyinde çeşitli yerlerde yinelenecek.
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CUMHURBAŞKANI: MENBİÇ'TE DEVRİYE GEZME OLAYI BAŞLADITürk askerinin Menbiç'in dış mahallerinde devriye faaliyetlerine başlamasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Menbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı" dedi.
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BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRK ASKERİ MENBİÇ'TE GÖREVE BAŞLADI
Başbakan Binali Yıldırım da, Türk askerinin bugün Suriye'de Menbiç bölgesinde göreve başladığını söyledi.
Başbakan Yıldırım, "Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için çalışmaları Amerika ile yapıyorlar" dedi.
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ÇAVUŞOĞLU: FIRAT KALKANI-MENBİÇ ARASINDA DEVRİYE GÖREVİ BAŞLADITürk askerlerinin Menbiç'te devriye faaliyetine başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girmeye başladılar. Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Menbiç kısa sürede terörden temizlenecek. Aşama aşama amacımız YPG kontrolündeki bölgeleri istikrara kavuşturmak."
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TSK'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI
TSK'nın Menbiç açıklamasında ise şöyle denildi:
"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."
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TSK'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI