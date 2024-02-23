"Türk Escobar"ın çetesine darbe: Ürfi Çetinkaya'nın 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu
"Türk Escobar" olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilenler çok sayıda silah ile altın seti olduğu görüldü. Yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu açıklandı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
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