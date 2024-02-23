"Türk Escobar"ın çetesine darbe: Ürfi Çetinkaya'nın 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.