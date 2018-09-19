Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da gösteri
Anadolu Ajansı
Yarın başlayacak TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirdi.
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1Türk Yıldızları, saat 14.45-15.00'te İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş yaptı. TÜRK YILDIZLARI, TEKNOFEST ÖNCESİNDE İSTANBULLULARI SELAMLADI (VİDEO)
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2Gösteri, yarın başlayacak İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlendi.
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3Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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4Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.
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5TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
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6Türk Yıldızları'nın alçak uçuş gösterisinin rotası şöyleydi:
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7- 1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- 1446L Sarıyer
- 1446L Tarabya
- 1447L Paşabahçe
- 1447L FSM
- 1447L Küçüksu
- 1448L Beylerbeyi
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8- 1449L Altunizade
- 1449L Selimiye
- 1449L Moda
- 1450L Adalar
- 1451L Maltepe
- 1451L Bostancı
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9- 1452L Kadıköy
- 1452L Kalamış
- 1452L Haydarpaşa
- 1453L Bağlarbaşı
- 1453L Çengelköy
- 1454L Rumeli Hisarı
- 1445L Anadolu Kavağı
- 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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