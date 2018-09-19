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Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da gösteri

Anadolu Ajansı

Yarın başlayacak TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirdi.

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    Türk Yıldızları, saat 14.45-15.00'te İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş yaptı. TÜRK YILDIZLARI, TEKNOFEST ÖNCESİNDE İSTANBULLULARI SELAMLADI (VİDEO)
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    Gösteri, yarın başlayacak İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlendi.
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    Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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    Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.
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    TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
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    Türk Yıldızları'nın alçak uçuş gösterisinin rotası şöyleydi:
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    - 1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
    - 1446L Sarıyer
    - 1446L Tarabya
    - 1447L Paşabahçe
    - 1447L FSM
    - 1447L Küçüksu
    - 1448L Beylerbeyi
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    - 1449L Altunizade
    - 1449L Selimiye
    - 1449L Moda
    - 1450L Adalar
    - 1451L Maltepe
    - 1451L Bostancı
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    - 1452L Kadıköy
    - 1452L Kalamış
    - 1452L Haydarpaşa
    - 1453L Bağlarbaşı
    - 1453L Çengelköy
    - 1454L Rumeli Hisarı
    - 1445L Anadolu Kavağı
    - 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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