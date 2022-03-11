Türkiye beyaza büründü

KAYSERİ

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabaha karşı arttı. Yağan kar ile beraber kent beyaza bürünürken, sürücüler de karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentteki bütün ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi, kamuda çalışan hamile, engelli ve gazi personeller de idari izinli sayıldı.

Ayrıca, Kayseri Üniversitesi'nde de kar yağışı nedeniyle üniversitenin merkez ve ilçe kampüslerinde eğitime 1 gün ara verildi.