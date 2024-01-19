Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu Türkiye'nin birçok yerinden canlı izlendi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 1

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU İSTANBUL'DAN TAKİP EDİLDİ

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'dan izlendi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 2

ÇANAKKALE

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğunun fırlatma anını Çanakkale’de de öğrenciler nefeslerini keserek izledi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 3

GAZİANTEP

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 4

İZMİR

Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İzmir’in Buca ilçesindeki bir kıraathaneden izledi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 5

AKSARAY

Aksaray Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Program kapsamında daha sonra Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 6

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 7

KAYSERİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Kayseri Bilim Merkezi'nde izlendi.

Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi - 8

YÖRÜK AİLE ÇADIRDA TAKİP ETTİ

Yörük aile, hemşehrileri astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu çadırda takip etti.

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