Türkiye nefesini tuttu: Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu anbean takip edildi
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu Türkiye'nin birçok yerinden canlı izlendi.
TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU İSTANBUL'DAN TAKİP EDİLDİ
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'dan izlendi.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.