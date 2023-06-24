Türkiye'de tek | 2 bin 700 yıllık kaya mezarı bakımsızlıktan yok oluyor

Bu konuyla ilgili yazışmalarının olduğunu söyleyen Gültekin, "Devletimizden bu konuda bir yardım bekliyoruz. Bunun dışında Urgancı, Bademci, Aygır ve Akseki gibi köylerimizde kaya mezarları bulunuyor. İnanılmaz bir Pompoipolisin dışında bir Paflagonya’nın yerel krallıklarından kalma destinasyonlar mevcut. Kaya mezarının üst tarafında bir tünel var, merdiven ile iniliyor. Üstünde yine bir Osmanlı hamamı bulunuyor. Burası aslında bize bir yerleşim bölgesi olduğunu gösteriyor. Ön tarafında ise halen tuğla kırıkları ve küp parçaları fazlasıyla bulunuyor. Bu bölgede bir yerleşim alanı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.