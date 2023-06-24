Türkiye'de tek | 2 bin 700 yıllık kaya mezarı bakımsızlıktan yok oluyor
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip kaya mezarları bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, 2 bin 700 yıllık kaya mezarının küresel ısınma yüzünden yüzeyinin son 30 yıldır asit yağmurları sebebiyle eridiğini söyledi.
Kastamonu’da, Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi ile Taşköprü Belediyesinin ortaklığında yürütülen çalışmalar ile "macera rotası" belirleniyor. Bu çerçevede Taşköprü ilçesinde rota belirleme çalışmaları yapan ekip, Donalar köyünde bulunan ve birçok medeniyete ait üzerinde hayvan figürleri bulundurması sebebiyle Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan kaya mezarını inceledi.