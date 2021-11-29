Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Esenyurt'ta üzerlerine çatı düşen 2 kişi hayatını kaybetti. Çatalca'da ise bir saat kulesi devrildi. Pek çok ilde şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar da devrildi.

Haberler - İHA 29.11.2021 - 13:45 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 15:33

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 1

Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos 'nin birçok yerinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 2

İstanbul Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 9 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 3

İstanbul'da Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. 

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 4

Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 5

Olay anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 6

SAAT KULESİ BÖYLE YIKILDI

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Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı.

İstanbul'da gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 8

Beşiktaş'ta Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 9

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

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Bodrum’da da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. 

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, plaj ve iş yerlerini vurdu.

Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbalarıyla deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 12
Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 13
Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 14
Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 15
Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 16
Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu - 17
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