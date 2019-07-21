Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

1 Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar'ın, savunma sanayisindeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyan Akrep II ürün ailesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" araziye çıkmaya başladı.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1995'te geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesini ilk kez bu yılki 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.







2 NATO ve Birleşmiş Milletlerin tedarikçisi olan Otokar’ın, savunma sanayisinde güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karşı bilgi birikimi ve yüksek teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil Akrep II, gelişmiş özellikleriyle modern orduların tüm beklentilerini karşılayacak.



Otokar'ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı.



Her arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapı üzerine inşa edildi.



Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir altyapı sunuyor.





3 GELİŞTİRME VE TEST SÜRECİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR



IDEF'19'da elektrikli versiyonu (Akrep IIe) sergilenen Akrep II, modüler bir platform olarak farklı görevlere uygun yapılandırılabiliyor.



Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan ve elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan AKREP IIe, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor.



Akrep IIe, tüm dünyada orduların zorlu isteklerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip bulunuyor. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor.



Otokar, Akrep IIe üzerindeki geliştirme, kalifikasyon, test çalışmalarına devam ediyor. IDEF'19 sonrasında araçta elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı. Mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı.



Akrep II aracının kritik özelliklerinden birisi olan termal ve akustik iz belirleme çalışmaları yapılarak konvansiyonel araçlarla karşılaştırıldı. Araç batarya yönetim sistemi, araç yönetim sistemi yazılımı geliştirme ve batarya soğutma sistemi geliştirme çalışmalarına devam edildi.



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