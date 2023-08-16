Türkiye'nin en sıcak ilçesi: Aldığımız nefes içimi yaktı
Eskişehir'in 4 bin 500 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığı, dün 49.5 dereceyi gördü. Sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede; sokaklar boş kalırken çiftçiler tarlada çalışmaya devam etti. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Sıcağa bağlı hastalanan, rahatsızlanan, bu özel duruma bağlı bir vakamız yok. Çok şükür atlattık. Bugün hava biraz daha normale döndü." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji verilerine göre; dün Türkiye'de en yüksek sıcaklığın Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı.