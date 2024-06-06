Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı
Yaz mevsimi tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün saat 06.00-18.00 saatleri arasında alınan en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya’daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi 46,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak yeri oldu. Antalya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde sınıfta yer alan bir klima sıcak havadan dolayı alev aldı. Yangın nedeniyle sınıftaki öğrenciler kısa süreli panik yaşadı.
Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya’da hissedildi.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya’da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı.
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