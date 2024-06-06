Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı

Yaz mevsimi tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün saat 06.00-18.00 saatleri arasında alınan en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya’daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi 46,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak yeri oldu. Antalya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde sınıfta yer alan bir klima sıcak havadan dolayı alev aldı. Yangın nedeniyle sınıftaki öğrenciler kısa süreli panik yaşadı.

Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 1

Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya’da hissedildi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya’da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı.

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Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 2

EN SICAK YER KAŞ İLÇESİ

Dün ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye’nin en sıcak yeri 46,2 derece ile Kaş ilçesindeki Çavdır Orman sahası oldu.

Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün 06.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya’daki ölçüm istasyonları aldı.

Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 4

Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45,1, Aksu ilçesine bağlı Boztepe ile Serik ilçesine bağlı Gebiz orman sahasında 45, kent merkezi olarak Muratpaşa ilçesinde 44,8, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 44,7 dereceye ulaştı.

Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 5
Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 6
Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 7
Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 8

Etkili olan sıcak hava sonrası kentte bazı noktalarda orman yangını çıktı.

Şehir içindeki trafikte ise 1 otobüs, 5 otomobil yandı.

Türkiye’nin en sıcak noktasında 46,2 derece hava sıcaklığı: Okuldaki klima sıcağa dayanamayıp yandı - 9

Ayrıca Antalya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ndeki klima iç ünitesi yandı.

Klimadaki yangın nedeniyle sınıftaki öğrenciler kısa süreli panik yaşadı.
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