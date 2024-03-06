Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun
Türkiye, yazar Eylem Tok’un İstanbul’da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile Mısır’a firarını konuşuyor. Tok ve oğlu hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı. Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı’nın babası Özer Acı ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Acılı baba, kazadan kurtulan bazı yaralıların telefonlarının kayıp olduğunu öne sürdü. Acı, “İki telefon kayıp. Bu kayıp telefonlardan biri güvenliğe bırakılıyor, daha sonra gelip alınıyor.” dedi.
İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Sürücü kazanın ardından yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.