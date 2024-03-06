Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun

Türkiye, yazar Eylem Tok’un İstanbul’da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile Mısır’a firarını konuşuyor. Tok ve oğlu hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı. Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı’nın babası Özer Acı ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Acılı baba, kazadan kurtulan bazı yaralıların telefonlarının kayıp olduğunu öne sürdü. Acı, “İki telefon kayıp. Bu kayıp telefonlardan biri güvenliğe bırakılıyor, daha sonra gelip alınıyor.” dedi.

Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 1

İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Sürücü kazanın ardından yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 2

Türkiye’nin gündemine oturan olaya ilişkin bugün yeni bir iddia gündeme geldi. Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı’nın babası Özer Acı, kayıp telefon iddiasını gündeme getirdi.

Yaralılardan bazılarının telefonlarının kayıp olduğunu ileri süren Acı, “Oğlumun telefonu kaza yerinden 15 metre ötede bulunmuş, zaten oğlum da 8 metre aşağıdaymış. Fakat iki telefon kayıp. Bu kayıp telefonlardan biri güvenliğe bırakılıyor, daha sonra gelip alınıyor.” diye konuştu.
Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 3

Sarıyer’deki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya şahit olan bir görgü tanığının, “Oğuz biraz aşağıdaydı, ben 7-8 kişinin araca bindiğini gördüm, orada bir kadın sesi duydum ama aşağıda olduğum için göremedim.” dediğini anlattı.

Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 4

Bu beyandan anlaşıldığı gibi Eylem Tok’un kazanın ardından oğlunu gelip aldığını dile getiren Acı, şöyle devam etti:

“Bizim çocuklarımızı orada bırakmış. Kendi kamuoyuna bir duyuru yapmış, biz yardım ettik, diye. Ama görgü tanığı arkadaş ‘Bizim yanımızda bir kadın yoktu, ilk Oğuz ağabeyimizi ambulansa bindirdik, sonra diğer yaralıları ambulanslarla sevk ettikten sonra ben olay yerinden ayrıldım.’ diyor. Eğer yardım ettiyse bu görgü tanığı olay yerinde niye görmemiş, bir feryadını, bir sızlamasını, haykırışını. Sadece yaptığı şey, oğlunu aramış, işte 112’yi oğlu aramış veya ona benzer bir şey diyor.”
Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 5

“BİR AN ÖNCE TESLİM OLUN”

Acı, Eylem Tok'un avukatı üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin de şunları kaydetti:

“Gerçek bir anne evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Benim evladım ölünce 'Keşke benim de evladım ölseydi.' demesi lazım. Ben asla ölmesini istemem ama içgüdülerle hareket etmek değil. Korku veya evladını kim döver. Adalete güvenmiyor mu? Bizim kolluk kuvvetine güvenmiyor mu? Güvensin, ben nasıl güveniyorsam o da güvensin. Onlara güvenmiyorsa koruma tutsun, korusun. Onun beyanların çoğu duygu şeyi... 'Ben teslim olacağım.' diyor. Yakalama kararı çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? O da bir yavrumuz. Yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum; bir an önce gel teslim ol. Şu an anne olarak hem kendine hem eski eşine hem evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz. Muhakkak adalet tecelli edecektir.”
Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 6

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Türkiye’nin konuştuğu firarda kayıp telefon iddiası | Acılı babadan Eylem Tok’a: Teslim olun - 7

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

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