Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor.



Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Köyü’nde yaşayan Ömer Akalın Salda Gölü’ne her zaman ziyaret ettiğini ancak bu sene geçen seneye göre daha az ziyaretçinin geldiğini belirterek, “Bu sene şöyle bir baktığımızda çok bir kalabalık görünmüyor ama geçen sene buralar komple doluydu” dedi.