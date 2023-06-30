Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler soluğu Salda Gölü’nde aldı. Beyaz Adalar’ı ziyaret edip halk plajında göle giren tatilciler Salda Gölü’nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 1

Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu. Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’ne gelen tatilciler Beyaz Adalar bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 2

Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Köyü’nde yaşayan Ömer Akalın Salda Gölü’ne her zaman ziyaret ettiğini ancak bu sene geçen seneye göre daha az ziyaretçinin geldiğini belirterek, “Bu sene şöyle bir baktığımızda çok bir kalabalık görünmüyor ama geçen sene buralar komple doluydu” dedi.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 3

Salda Gölü’nü İzmit’ten günübirlik gelerek burayı ziyaret eden Emre Kutal, “Tatil amacıyla Muğla tarafına gitmiştik. Oradan dönerken buraya da uğrayıp bu güzelliği görmek istedik. Burası dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bizim içinde bir miras açıkçası. Ben açıkçası bu kadar temiz olmasına çok şaşırdım. Koruma altına da almışlar sanırım 2 sene önce, iyi de yapmışlar. Çünkü böyle yerleri maalesef bizim insanlarımız temiz tutamıyor, kaybediyoruz tek tek. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 4

Bir başka ziyaretçi Betül Orak ise “Saldamızı göremeye Denizli’den geldik. Burası çok güzel. Belirli bir alana kadar girilmesi de korunması açısından çok iyi olmuş. Çünkü kumsalın o beyazlığını bozmuyor gelenler, korunuyor bu şekilde. Çok beğendik çok memnun kaldık.” sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 5

Salda Gölü jandarma timleri, özel güvenlik görevlileri, ve kameralar ile 7/24 izlenerek ziyaretçilere güvenli bir ortam sağlıyor.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 6
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 7
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 8
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 9
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını - 10
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