Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler soluğu Salda Gölü’nde aldı. Beyaz Adalar’ı ziyaret edip halk plajında göle giren tatilciler Salda Gölü’nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı.
Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu. Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’ne gelen tatilciler Beyaz Adalar bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar.