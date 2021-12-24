TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı

Aşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kara "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden etkisi olmadı. Turkovac için de söz konusu değil. Vatandaşlarımız rahat olsun, korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.