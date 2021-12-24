TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı

Haberler - DHA 24.12.2021 - 11:48
TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Aşılar, Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezleri'ne ait depolara konuldu.
Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara TURKOVAC için çağrı yaptı.
Aşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kara "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden etkisi olmadı. Turkovac için de söz konusu değil. Vatandaşlarımız rahat olsun, korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.
Corona virüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi.
Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor.