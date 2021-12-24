TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı

Şanlıurfa üretilen Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı. Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen aşı, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin diğer illerine de gönderilecek.

Haberler - DHA 24.12.2021 - 11:48

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 1

TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na ilk sevkiyatı gerçekleşti.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 2

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde üretilen 150 bin doz aşı 'ya ulaştı.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 3

Aşılar, Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezleri'ne ait depolara konuldu.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 4

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen aşıların önümüzdeki günlerde 'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 5

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara TURKOVAC için çağrı yaptı.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 6

Aşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kara "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden etkisi olmadı. Turkovac için de söz konusu değil. Vatandaşlarımız rahat olsun, korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 7

Corona virüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 8

Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor.

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 9
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 10
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 11
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 12
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 13
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 14
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 15
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 16
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 17
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 18
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 19
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 20
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı - 21

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