TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 okul personel alımında son durum

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor?

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 okul personel alımında son durum - 1

Toplum Yararına Programlar (TYP) projesi kapsamında İŞKUR, bu yıl da okullar için personel alımı yapacak. Çeşitli pozisyonlara yapılan alımlarda başvurular bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapmak isteyen adaylar da tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, İŞKUR 2023-2024 TYP başvuruları hakkında son biligler...

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TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 okul personel alımında son durum - 2

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

2023 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi.

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 okul personel alımında son durum - 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 okul personel alımında son durum - 4

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

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