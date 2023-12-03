Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi güne denk geliyor? (2024 Diyanet 3 aylar başlangıç tarihi)
Üç ayların başlayacağı tarih, tüm İslam camiasının merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak ve Ramazan ayıyla sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi güne denk geliyor?
2024 üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Rahmet ve bereket aylarının yaşanacağı üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayının ilk manevi günü Regaip Kandili'de bu ay içinde gerçekleşecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi güne denk geliyor?