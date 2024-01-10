Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi)

Üç ayların başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte devam edecek. Milyonlarca Müslüman vatandaş ise üç aylarda sık sık dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak, Receb ayına kaç gün kaldı?

Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 1

2024 üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam camiasının merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç aylarla birlikte ibadetler yerine getirilecek ve vatandaşlar bol bol dua ederek dini vazifelerini yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak, Receb ayına kaç gün kaldı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 3

2024 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 4

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 5

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
  • 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
  • 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
  • 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
  • 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
  • 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
  • 9 Nisan Salı: Arefe
  • 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
  • 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
  • 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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