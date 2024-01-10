Üç aylar ne zaman, Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet dini günler takvimi)
Üç ayların başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte devam edecek. Milyonlarca Müslüman vatandaş ise üç aylarda sık sık dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak, Receb ayına kaç gün kaldı?
2024 üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam camiasının merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç aylarla birlikte ibadetler yerine getirilecek ve vatandaşlar bol bol dua ederek dini vazifelerini yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak, Receb ayına kaç gün kaldı?