Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu

DHA 04.08.2020 - 17:45 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 18:03
Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş tarafından darp edildi iddiaları da olayın hemen ardından gelmişti.
İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Baran Güneş, ''Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı.
Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi.
Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.