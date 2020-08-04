Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu

Model Daria Kyryliuk Çeşme'de güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürmüş bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. O gece ile ilgili konuşan Kyryliuk, ''İki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler'' açıklamasında bulundu. İşletmenin sahibi Burak Beşer ise darp olayının güvenlikçiler tarafından gerçekleştirildiği iddiasını yalanlamıştı.

DHA 04.08.2020 - 17:45 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 18:03

Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 1
Çeşme'de bir gece kulübünde saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından açıklamalarda bulundu.
Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 2
Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi
Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 3

Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş tarafından darp edildi iddiaları da olayın hemen ardından gelmişti. 

İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Baran Güneş, ''Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı. 

Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 4

Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. 

Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 5
Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria bir manken ve parasını suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine yarım saat sonra gelebildi. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.
Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 6

ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’de bir eğlence mekanına giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 7

Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 8
Öte yandan işletmenin sahibi Burak Beşer, darp olayının güvenlikçiler tarafından gerçekleştirildiği iddiasını yalanlamıştı.

Olayın işletme dışında gerçekleştiğini öne süren Beşer, "Olay iki misafir arasında yaşanmıştır. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur" dedi.
Ukraynalı model darp iddiasıyla ilgili konuştu - 9

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