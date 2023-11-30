Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin yürüteceği kar ve buzla mücadele çalışmalarının; yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 karla mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 1

''ULAŞIMDA DEVRİM''

Bakan Uraloğlu, KGM Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 2023-2024 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'nde, son 21 yılda ulaşımda özellikle kara yollarında devrim gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 2

Bakan Uraloğlu, kara yolları altyapısını geliştirirken, yolların güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımları da en iyi şekilde yaptıklarını ifade etti.

Ekiplerin yolları kar, kış, fırtına demeden açık tutmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 3

Yolların açık kalması için yeni makine ve ekipman alarak makine parkını güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinin genişletildiğini, 21 yaşının üstündeki makine oranının yüzde 57’den yüzde 18’e indirildiğini ve son alımlarla makine parkının yüzde 46’sının yenilenmiş olduğunu  belirtti.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 4

305 YENİ KAR EKİPMANI VE ARAÇ

Uraloğlu, bu yıl 461 milyon lira bedel ile damperli kamyon, asfalt kazıma makinesi, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 305 makine ve ekipman aldıklarının bildirerek, satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'inin yerli imalat olduğunu aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 5

683,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE YENİLENME

Söz konusu alımlarla makine parkının yenileme değerinin toplam 683,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu son alımlarla Karayollarımız 5 bin 423'ü hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 995 makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 6

Uraloğlu, kışın etkisinin hissedilmeye başlandığını belirterek, "Kış hazırlıklarımız tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 7

Karla mücadele merkezlerinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafiğin takip edildiğine işaret eden Uraloğlu, bu sayede etkin bir mücadele yapıldığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 8

Uraloğlu, seyahat eden vatandaşlara da sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ya da KGM internet sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programı ile öğrenebilirler."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 9

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU

Uraloğlu, yarından itibaren ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını anımsatarak, sadece ticari araçların değil tüm araçların kış lastiği kullanması tavsiyesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 10

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, araç parkını gezdi ve bakım aracına kış lastiği taktı.

Uraloğlu, hizmete alınan karla mücadele araçlarından birinin direksiyonuna geçti ve araç parkında tur attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır - 13
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