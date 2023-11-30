Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır

Uraloğlu, seyahat eden vatandaşlara da sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ya da KGM internet sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programı ile öğrenebilirler."