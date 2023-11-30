Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin yürüteceği kar ve buzla mücadele çalışmalarının; yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 karla mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirileceğini belirtti.
''ULAŞIMDA DEVRİM''
Bakan Uraloğlu, KGM Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 2023-2024 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'nde, son 21 yılda ulaşımda özellikle kara yollarında devrim gerçekleştirdiklerini söyledi.