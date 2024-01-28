Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu

ULUDAĞ’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kar yağışının 30 Ocak Salı gününe kadar devam edeceği Uludağ’da, yoğun sise rağmen kayak pistleri tatilcilerle doldu.

Uludağ yolunda da araç yoğunluğu oluşurken, kış lastiği ve zinciri olmayan araç sürücülerinin Uludağ’a çıkışına izin verilmiyor.