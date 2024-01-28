Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Otellerde kalan tatilciler, kayak pistlerini doldurdu. Karayolu yerine teleferik hattını tercih edenler 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’da, sömestir tatili yoğunluğu sürüyor.Kar kalınlığının 70 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 7 derece oldu.