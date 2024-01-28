Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Otellerde kalan tatilciler, kayak pistlerini doldurdu. Karayolu yerine teleferik hattını tercih edenler 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 1

Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’da, sömestir tatili yoğunluğu sürüyor.

Kar kalınlığının 70 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 7 derece oldu.

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Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 2

ULUDAĞ’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kar yağışının 30 Ocak Salı gününe kadar devam edeceği Uludağ’da, yoğun sise rağmen kayak pistleri tatilcilerle doldu.

Uludağ yolunda da araç yoğunluğu oluşurken, kış lastiği ve zinciri olmayan araç sürücülerinin Uludağ’a çıkışına izin verilmiyor.
Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 3

Uludağ’a, teleferikle çıkmak isteyen tatilciler ise Türkiye’nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında faaliyete geçen teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 4

Sabah erken saatlerde teleferik istasyonuna gelen tatilcilerin oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi buldu.

Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 5

ULUDAĞ’A TELEFERİK BİLETLERİ NE KADAR?

Sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet veren teleferikle Uludağ’a çıkmak isteyenler kişi başı 230 TL ödüyor.

Uludağ’a çıkmak için 1 kilometrelik teleferik kuyruğu - 6

Bu ücret öğrenciler için 115 TL olarak belirlendi.

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