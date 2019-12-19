Uludağ'da cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'a hüzünlü veda

“YAŞAM DOLUYDU”

Arama kurtarma çalışmalarında herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Sayar, “ilk gece zaten ne olmuşsa olmuş. Onlar da mücadele etmişler. Naaşlarının bulunduğu yerler bile çok sarp yerlerdi. Onları toparlamak bile zaman aldı. Herkesin elinden geleni yaptığına, maddi ve manevi olarak yanımızda oldular. Mekatronik bitirmişti, sonra İTÜ’ye girdi. Ona devam ediyordu. Mert harika bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu, harikaydı tek kelimeyle. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı, devrimciydi, bir tanemizdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hayatımızda” dedi.