Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar

Haberler - İHA 17.01.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 10:18
Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ'da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu.
Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler, sezon bitinceye kadar kalıyor.
Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.
Karavanda bir ailenin Uludağ Oteller Bölgesi'nde konaklaması 5 bin liraya mal oluyor.
Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50'yi bulması bekleniyor.
Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler, Uludağ'ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor.
Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor.
Bursa'da işi olan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken, bazıları da karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.
Aralık ayından nisan ayına kadar Uludağ'da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını söyleyen Oytun Özbek, "2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kışı 4 karavan geçirdik. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor, biz de eşimle kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor" dedi.
Burulaş Saha Amiri Recep Gül, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde vatandaşlarımıza otopark hizmeti veriyoruz. 15 personelimiz var" diye konuştu.