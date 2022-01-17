Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da karavancılar, turistlerin otele bir gece ödediği ücrete aylarca tatil yapıyor. Bursa'da çalışan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken, bazıları da karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.

Haberler - İHA 17.01.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 10:18

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 1

2'inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ'da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 2

Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler, sezon bitinceye kadar kalıyor.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 3

BİR GECELİK FİYATA 5 AY KALIYORLAR

Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.

Karavanda bir ailenin Uludağ Oteller Bölgesi'nde konaklaması 5 bin liraya mal oluyor.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 4

SÖMESTRDA SAYI ARTACAK

Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50'yi bulması bekleniyor.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 5

Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler, Uludağ'ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 6

Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor.

Bursa'da işi olan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken, bazıları da karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 7

Aralık ayından nisan ayına kadar Uludağ'da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını söyleyen Oytun Özbek, "2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kışı 4 karavan geçirdik. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor, biz de eşimle kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor" dedi.

Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar - 8

Burulaş Saha Amiri Recep Gül, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde vatandaşlarımıza otopark hizmeti veriyoruz. 15 personelimiz var" diye konuştu.

SEYAHAT HABERLERİ

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