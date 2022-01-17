Uludağ'da karavan tatili: Otellerin tek gece fiyatına aylarca konaklıyorlar

Aralık ayından nisan ayına kadar Uludağ'da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını söyleyen Oytun Özbek, "2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kışı 4 karavan geçirdik. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor, biz de eşimle kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor" dedi.