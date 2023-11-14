Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı başvuru şartları neler?
Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan "yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başvuru şartları neler?
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, söz konusu desteğin tüm merak edilen ayrıntıları...