Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı başvuru şartları neler?

ŞARTLAR BELLİ OLDU

"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.



Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:



"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."