Ünlü eğlence mekanında bodyguard dehşeti: Öldüresiye dayak

Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Bu olaydan bir süre sonra ise mekanın önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.