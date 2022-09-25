Ünlü eğlence mekanında bodyguard dehşeti: Öldüresiye dayak

Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Bu olaydan bir süre sonra ise mekanın önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Olay 8 Eylül Perşembe gecesi saat 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.
Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla dövdü.
Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de kadının arkadaşlarını feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri 3 kişiyi döven arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yaşanan dehşet anları ise mekanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, müşterilerle güvenlik görevlileri arasında meydana gelen kavganın ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaymakam Bakan, yazılı açıklamasında, 8 Eylül'de ilçede bulunan bir işletmede meydana gelen, bugün sosyal medyada paylaşılan olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını belirtti.
Sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını kaydeden Bakan, "Emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 şahıs yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.