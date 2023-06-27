Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok

Berzeg ailesi arama çalışmalarının yapıldığı alanın genişletilmesini talep etti. Angela Berzeg, eşine kısa süre önce alzheimer teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Angela Berzeg, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılması istedi.