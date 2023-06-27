Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok
Dünya Bankası’ndan emekli olduktan sonra tatilini geçirmek için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan emekli ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 11’inci günde de devam ediyor. Ekipler iz peşinde koşarken, Berzeg’in eşi, eşine kısa süre önce alzheimer teşhisi konulduğunu söyledi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Angela Berzeg (80), eşinin eve dönmemesi üzerine kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.