Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok

Dünya Bankası’ndan emekli olduktan sonra tatilini geçirmek için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan emekli ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 11’inci günde de devam ediyor. Ekipler iz peşinde koşarken, Berzeg’in eşi, eşine kısa süre önce alzheimer teşhisi konulduğunu söyledi.

Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok - 1

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Angela Berzeg (80), eşinin eve dönmemesi üzerine kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

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Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok - 2

Berzeg ailesi arama çalışmalarının yapıldığı alanın genişletilmesini talep etti. Angela Berzeg, eşine kısa süre önce alzheimer teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Angela Berzeg, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılması istedi.

Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok - 3

Angela Berzeg, “Daha geniş yerlere bakmak lazım, Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz.” diye konuştu.

Ünlü ekonomisti arama çalışmaları sürüyor | Korhan Berzeg’den 11 gündür tek bir iz yok - 4

Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut da arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını anlatan Akbulut, “Bugün 11’inci gün hala bir umudumuz var. Aramalara devam edeceğiz. İnşallah Korhan beye ulaşacağız. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık bölgede de taramalar yapacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız.” dedi.

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