Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları

URLA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz Kimdir?





Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu'da, orta öğrenimini de Urla Lisesi'de tamamladı.



1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'den mezun oldu. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitirdi.



2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alan Oğuz aynı zamanda bağımsız denetçi unvanına da sahip.



Aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolarak başlayan Oğuz, 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili aday adayı olmuştu.