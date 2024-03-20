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Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları

Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye Başkanı kimdir? Urla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Urla Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Urla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Urla yerel seçim sonuçları..

Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları - 1

URLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediyesini 28.104 alınan oy ve %67.49 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Burak Oğuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%67.49
  • AK Parti%25.44
  • İyi Parti%4.76
  • TKP%1.16
  • Vatan Partisi%0.36
  • Saadet Partisi%0.31
  • Diğer%0.49

TÜRKİYE HABERLERİ

Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları - 2

URLA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz Kimdir?

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu'da, orta öğrenimini de Urla Lisesi'de tamamladı.

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'den mezun oldu. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitirdi.

2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alan Oğuz aynı zamanda bağımsız denetçi unvanına da sahip.

Aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolarak başlayan Oğuz, 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili aday adayı olmuştu.

Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları - 3

URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SELÇUK BALKAN
  • TARKAN BAKIRLI
  • ERTUNÇ TEZCAN
  • JÜLİDE GENÇER
  • DİLAN DAĞ
  • OYA KAHRAMAN
  • SAMET KOÇLU
  • SAİM SERİN
  • TUĞBA ÇEKİCİ
  • F. BELMA CAMCI
  • ONUR KUZUCU
  • AHMET ALİ BAŞÇIL
  • ALİ CAN RÜZGAR
  • AYTEKİN AKTAŞ
  • GÖKHAN ÇETİN
  • MEHMET ORAKÇI
  • AYŞE GÜL BATIGÜN
Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Güzelbahçe Seçim Sonuçları
Karaburun Seçim Sonuçları
Karabağlar Seçim Sonuçları
Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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