Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye başkanı kimdir? Urla Belediye başkan adayları
Urla Belediyesi hangi partide? Urla Belediye Başkanı kimdir? Urla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Urla Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Urla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Urla yerel seçim sonuçları..
URLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediyesini 28.104 alınan oy ve %67.49 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Burak Oğuz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%67.49
- AK Parti%25.44
- İyi Parti%4.76
- TKP%1.16
- Vatan Partisi%0.36
- Saadet Partisi%0.31
- Diğer%0.49