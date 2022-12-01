Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinin sahillerinde gözleniyor.

Daha önce göl suları altında olan yüzlerce dönüm alan gün yüzüne çıkarken yaban kuşların konaklama alanları olan birçok sazlık da kurudu.