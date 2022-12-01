Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Göl suyunun çekilmesiyle dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 1

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, küçülmeye devam ediyor.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 2

En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinin sahillerinde gözleniyor.

Daha önce göl suları altında olan yüzlerce dönüm alan gün yüzüne çıkarken yaban kuşların konaklama alanları olan birçok sazlık da kurudu. 

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 3

İlçenin girişindeki Sahil Kent Mahallesi'nde daha önce su altında olan ve dalış turizmi için büyük önem taşıyan mikrobiyalitler de göl suyunun çekilmesiyle birlikte artık görünür hale geldi.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 4

ESKTREM SU KALİTESİ NEDEN OLUYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki ekstrem su kalitesinin, mikrobiyalit denilen özel yapıların oluşmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 5

Akkuş; göl tabanındaki çatlaklardan, kalsiyum bakımından zengin tatlı sularla, göl suyundaki soda ve karbonatın birleşip çökelmeye başladığını açıklarken "Buradaki siyanobakteriler faaliyetiyle beraber mikrobiyalit denilen yapılar ortaya çıkıyor" dedi.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 6

"NORMALDE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Van Gölü'nün devasa bir su kütlesi olduğunu hatırlatan Akkuş, çok uzun yıllar sonucunda mikrobiyalitlerin oluştuğunu ifade etti.

"Van Gölü'nün kalbinde ortaya çıkan bu mikrobiyalitler aslında bu bölgenin geçmişini, tarihini saklıyor" ifadelerini kullanan Akkuş, mikrobiyalitlerin 30-40 metreden, 30 santimle 1 metre arasında değişen farklı boylara sahip olduğunu söyledi.

Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 7
Van Gölü çekildi: 'Mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı - 8

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