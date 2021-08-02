Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı

Van'da öğle saatlerinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Anadolu Ajansı - DHA 02.08.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 17:06

Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 1
Başkale ilçesinde 2 günden bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 2
Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların ardından birçok noktada yaşanan taşkınlardan dolayı Van-Hakkari karayolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 3
İlçede selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kapanan yolda incelemelerde bulundu.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 4
Görevlilerden bilgi alan İnce, iş makinelerinin yolda biriken çamur ve taş parçalarının temizlenmesi çalışmalarını takip etti.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 5
Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 6
Ayrıca sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 7
İşte selin vurduğu Van'dan kareler...
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 8
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 9
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 10
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 11
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 12
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 13
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 14
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 15
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 16
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 17
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 18
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı - 19

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