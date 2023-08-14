Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu
Vefa Spor Kulübü’nde forma giyen Murat Turan, siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör oldu. Donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçti. Önceliğinin annesinin sağlığı olduğunu söyleyen futbolcu, “Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu.” diye konuştu.
İstanbul’da yaşayan Fatma Turan’a 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu.
Sirozun yanı sıra yemek borusunda da varis gelişmeye başlayan Turan, Nisan ayının başında kendisini halsiz hissetmeye başladı. Rutin kontrolleri devam eden Turan, kaburga altı ağrıları, halsizlik, unutkanlık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle hastaneye tekrar başvurdu.