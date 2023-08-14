Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu

Turan şunları söyledi:

“Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu diyebilirim. Bundan öte bir gurur olamaz diye düşünüyorum. Hayat bana çıkarabileceği en iyi fırsatı çıkardı diye düşünüyorum. Bir karaciğerimi daha versem annemin hakkını ödeyemem. Sağlık durumum çok şükür iyiye gidiyor, bir süre daha iyileşme sürecim var. İyileştikten sonra futbola geri dönmek istiyorum. Futbol benim için bir tutku. 11 yaşımdan beri futbol oynuyorum. Hayallerim ve hedeflerim çok farklıydı ancak nasipte ne varsa onu yaşıyoruz.”