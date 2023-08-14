Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu

Vefa Spor Kulübü’nde forma giyen Murat Turan, siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör oldu. Donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçti. Önceliğinin annesinin sağlığı olduğunu söyleyen futbolcu, “Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu.” diye konuştu.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 1

İstanbul’da yaşayan Fatma Turan’a 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu.

Sirozun yanı sıra yemek borusunda da varis gelişmeye başlayan Turan, Nisan ayının başında kendisini halsiz hissetmeye başladı. Rutin kontrolleri devam eden Turan, kaburga altı ağrıları, halsizlik, unutkanlık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle hastaneye tekrar başvurdu.

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Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 2

Doktorunun kendisine nakil ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine ilk önce kızı gönüllü donör oldu ancak sağlık incelemesinde bazı risk faktörleri tespit edildi.

Bunun üzerine futbolcu oğlu Murat Turan annesine donör adayı oldu ve sağlık kontrolleri sonrası nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 3

Transfer teklifini geri çeviren futbolcu Murat Turan, karaciğer sağ lobunun yüzde 70’ini annesine bağışladı.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 4

Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’ın gerçekleştirdiği nakil operasyonu sonrası sağlığına kavuşan anne Fatma Turan, oğlunun futbol kariyeri için ilk başta bu fikre sıcak yaklaşmadığını belirterek, “En çok çocuğum futboldan geri kalacak diye tedirgin oldum. Şükür, 5-6 ay sonra sahalara döner diyorlar. Oğluma çok teşekkür ediyorum, Allah ne dileği varsa versin. Duygularım o kadar değişik ki; ciğerim bana ciğer veriyor yani, öyle bir duygu.” diye konuştu.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 5

“İKİ ÇOCUĞUM DA UYGUN DONÖR DEĞİLDİ”

Hastalığının 2 sene önce başladığını söyleyen Fatma Turan, “Tedavilerime Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde devam ettim. 2 senedir tedavilerim normal bir şekilde ilerliyordu. Nisan ayı içerisinde bir bantlama yaşadım. Bantlamadan sonra kendimi halsiz hissetmeye başladım. Tekrar doktoruma başvurdum. Rutin kontrollerime geldiğimde çocuklarım doktoruma ‘Annem siroz hastası, ilerlemesini beklemektense gereken ne varsa onu yapalım’ dedi. Doktorum da bana birkaç hastane ismi verdi. Ben de evime yakın olduğu için bu hastaneyi uygun gördüm. Benim için donör istendi. Çocuklarım donör olmak istedi, 2 çocuğumda sorun çıktı. Ortanca oğlum Murat Turan bana donör oldu” dedi.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 6

Annesine karaciğerini bağışlayan 27 yaşındaki futbolcu Murat Turan ise “Ben hastaneden donör olabileceğim haberini aldıktan sonra ikinci bir olasılığı hiç düşünmedim.” dedi.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 7

Donör olabileceği haberini almadan önce transfer teklifleri aldığını anlatan Turan, “Çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. O kadar karmaşık duygular içerisindeydim ki. İkinci bir olasılık hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Annemin şu an sağlıklı olmasını ve o gülüşünü gördükten sonra benim için en güzel teklif, hastaneden donör olarak kabul edilmek oldu.” ifadelerini kullandı.

Vefa Spor futbolcusundan vefa örneği | Kariyerinden vazgeçti, annesine donör oldu - 8

Turan şunları söyledi:

“Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu diyebilirim. Bundan öte bir gurur olamaz diye düşünüyorum. Hayat bana çıkarabileceği en iyi fırsatı çıkardı diye düşünüyorum. Bir karaciğerimi daha versem annemin hakkını ödeyemem. Sağlık durumum çok şükür iyiye gidiyor, bir süre daha iyileşme sürecim var. İyileştikten sonra futbola geri dönmek istiyorum. Futbol benim için bir tutku. 11 yaşımdan beri futbol oynuyorum. Hayallerim ve hedeflerim çok farklıydı ancak nasipte ne varsa onu yaşıyoruz.”

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