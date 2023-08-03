Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon satışı için araştırmalar yeni ay ile birlikte hız kazandı. Geride kalan seçim sürecinden bu yana gündemde olan vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı, kimleri kapsayacağı gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında - 1

Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, vergisiz telefon satışı hakkında son gelişmeler...

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Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında - 2

Seçimden üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla iligli çalışmanın sürdüğünü belirtmişti.

Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında - 4

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilerin gözü vergisiz telefon satışının başlamasında - 5

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Konuya dair tüm detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz. 

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