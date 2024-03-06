Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizide Seyran ve Ferit'in ikinci kez ayrı düşmesi ve karşılaştıkları engeller dikkat çekiyor. İşte ikilinin ayrı düşmesinin nedenleri...

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 1

Star TV’nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit'in ikinci kez ayrı düşmesi ve bir türlü kavuşamamaları dikkat çekiyor. Peki SeyFer aşkı neden bu hale geldi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 2

AİLELER ARASINDAKİ ÇEKİŞME

İkinci sezon başında Ferit'in vurulması ve akabinde iyileşmesiyle Seyran ile Ferit yeniden evlenmişti. Ancak Ferit'in ailesinin Seyran'ı istememesi iki aile arasında gerginliğe sebep oldu.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 3

Hatta bu uğurda Nükhet ve Kaya'yı yalıya çağıran Halis Ağa, torunu Ferit'in yanına dönmesi için Kazım ve ailesini yalıya kabul etmişti.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 4

SEYRAN'IN OKUL SORUNU

İkinci sezonun başından bu yana Seyran ile Ferit arasındaki okul sorunu, ikili arasında büyük tartışmalara sebep oldu. Kaya'nın da bu olaya müdahale etmesiyle çılgına dönen Ferit, Seyran'ın ondan gizli okul kaydına gitmesiyle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 5

SULTAN-FERİT İLİŞKİSİNİN ORTAYA ÇIKMASI 

Seyran ve Ferit için üçüncü kırılma, İfakat'ın isteğiyle Seyran'a doğum kontrol hapı veren Sultan'ın yakalanmasıyla gerçekleşti. Sultan'ın Ferit ile birlikte olduğunu itiraf etmesi Seyran'ı adeta yıktı.

Hatta Seyran, Ferit'e "Biz evlendikten sonra aranızda bir şey oldu? O kadının çocuğu senden mi?" diye sormuştu.

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 6

FERİT'E KURULAN FOTOĞRAF TUZAĞI

Öte yandan aynı anlarda Seyran ile arası açılmaya başlayan Ferit, tek başına dışarı çıktığı bir gece Pelin'in kuzeni Pırıl'ın oyununa gelmişti.

Ferit'in başka bir kızla dudak dudağa fotoğraflarının ortaya çıkması Seyran'ın ona olan güvenini yerle bir etti.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 7

PELİN'İN KARNI BURNUNDA DÖNÜŞÜ

Tüm bunlar olurken Pelin'in karnı burnunda ortaya çıkması ve bebeğin Ferit'ten olduğunu söylemesi Ferit Korhan'ı bir hayli dara düşürdü. Suna ile Kaya'nın nikah gecesinde Seyran'ın hamile Pelin ile burun buruna gelmesi ise onun evliliğine olan inancını zedeledi.

Ancak Pelin'in bebeğinin babası Serter çıktı. Hatta Ferit, 59. bölümde; ağabeyi Fuat'ın mezarı başında onunla dertleşirken "Bundan sonra nasıl yapacağım, nasıl güveneceğim insanlara, kime güveneceğim? Bak Pelin'e, resmen kandırdı beni. Ölmedi ama benim insanlara olan bütün güvenimi öldürdü" demişti.

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 8

ORHAN İLE KAZIM ARASINDAKİ KRİZ

Tüm bunların dışında Seyran'ın Korhanlar ile ilgili canlı yayınını kabullenemeyen ve bunun arkasında Kazım'ın olduğunu bilen Orhan'ın kiralık katil tutup onu öldürmeye çalışması, Ferit ile Seyran arasında yeni bir uçurum yarattı.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 9

ÖKKEŞ AĞA'NIN SEYRAN'A BASKISI 

Kızının Ferit ile bir kez daha barışmasını istemeyen Kazım'ın, Seyran'ı Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın ile evlendirmeye çalışması da ipleri iyice kopardı.

Aynı anlarda Ökkeş Ağa'nın hapisteki Orhan'ı öldürmekle tehdit etmesi Seyran'ın aşkını kalbine gömmesine sebep oldu.

Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar - 10

Şimdilerde Ferit'i Akın'la birlikte olduğuna inandırmaya çalışan Seyran, Yalı Çapkını 60. bölümde; bu uğurda gazetecilerin önünde Ferit Korhan'ı bırakıp Akın ile el ele gitti.

YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜMDEKİ OLAYLAR

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