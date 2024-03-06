Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar

PELİN'İN KARNI BURNUNDA DÖNÜŞÜ

Tüm bunlar olurken Pelin'in karnı burnunda ortaya çıkması ve bebeğin Ferit'ten olduğunu söylemesi Ferit Korhan'ı bir hayli dara düşürdü. Suna ile Kaya'nın nikah gecesinde Seyran'ın hamile Pelin ile burun buruna gelmesi ise onun evliliğine olan inancını zedeledi.



Ancak Pelin'in bebeğinin babası Serter çıktı. Hatta Ferit, 59. bölümde; ağabeyi Fuat'ın mezarı başında onunla dertleşirken "Bundan sonra nasıl yapacağım, nasıl güveneceğim insanlara, kime güveneceğim? Bak Pelin'e, resmen kandırdı beni. Ölmedi ama benim insanlara olan bütün güvenimi öldürdü" demişti.

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜMDE YAŞANANLAR