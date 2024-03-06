Yalı Çapkını’nda Ferit ile Seyran’ın ikinci kez ayrılmasına sebep olan olaylar
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizide Seyran ve Ferit'in ikinci kez ayrı düşmesi ve karşılaştıkları engeller dikkat çekiyor. İşte ikilinin ayrı düşmesinin nedenleri...
Star TV’nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit'in ikinci kez ayrı düşmesi ve bir türlü kavuşamamaları dikkat çekiyor. Peki SeyFer aşkı neden bu hale geldi?