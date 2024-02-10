Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak"
Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 57. bölümüne Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 9 Şubat akşamı yayınlanan 57. bölümünde; Serter'in gelişi ve bebeğin ondan olma ihtimalinin ortaya çıkması, tüm bu strese dayanamayan Pelin'in doğum yapması dikkat çekti.