Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak"

Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 57. bölümüne Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 9 Şubat akşamı yayınlanan 57. bölümünde; Serter'in gelişi ve bebeğin ondan olma ihtimalinin ortaya çıkması, tüm bu strese dayanamayan Pelin'in doğum yapması dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 2

SERTER GERİ DÖNDÜ

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'i kaçıran Serter'in peşine düşen Ferit, Pırıl'ı "Bunlar görüşüyor muydu?" diye sıkıştırırken arabanın önünü kesti.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 3

FERİT'İN AKLINI KARIŞTIRAN İHTİMAL

Serter'le yumruklaşan Ferit, onun "Derdim sen değilsin. Pelin'in karnındaki çocuk. O çocuk benden olabilir" dedi.

Pelin'in üzerine yürüyen Ferit, onu bu ihtimali sorsa da Pelin inkar etti. İçine şüphe düşen Ferit, "Yürü Pelin test yaptırmaya gidiyoruz" dedi.

Pelin gelmek istemeyince Seyran ona destek olurken; Ferit'e de Serter'e de kızdı. Ardından da "Biz gidiyoruz, hadi bir engel olun da göreyim" dedi.

Serter'i yalan söyleme ihtimaline karşı tehdit eden Ferit, Pelin'i arayıp yanına gideceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 4

PELİN KÖŞEYE SIKIŞTI

O sırada Pelin ve Pırıl da Seyran'a yanlarında kalmaları için yalvardı. Sinirle gelen Ferit'i sakinleştiren Seyran, "Hastaneden sonra peşine takıldım. Babamın şikayetini geri çekeceğini söyleyecektim" dedi.

Pelin'le konuşan ve Serter'in şüphesinde haklı olup olmadığını soran Ferit, ondan bir cevap alamayınca Seyran'ı bırakacağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 5

"SEN YANIMDA OLMADIKTAN SONRA BU GÖZLER KAPANMAYACAK"

Arabada Seyran'a "Biz bu yüzden ayrıldık" diyen Ferit, onun "Sana olan güvenim kırıldı. O kız ortaya çıktığında da beni sevmediğini düşündüm. Sana olan inancımı kaybettim ve gittim" dedi.

Ferit de hayatı boyunca kimsenin yokluğunda bu kadar çaresiz hissetmediğini ifade etti. Seyran arabadan inmek isteyince onun karşısına dikilen Ferit, gözlerindeki korkudan bahsedip "Biz ne yaşarsak yaşayalım, sen yanımda olmadıktan sonra bu gözler kapanmayacak" dedi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 6

PIRIL'DAN PELİN'E UYARI

Pelin ile yalıya giden Pırıl, Serter ile ipleri bu kadar germemesi konusunda onu uyardı. Pırıl, "Eğer bebeğin babası Serter çıkarsa yanında ondan başka kimse kalmayacak" dedi.

O sırada Suna da falcının sözlerinin etkisiyle Ferit'in odasına gidip onunla evli olduğuna dair hayaller kurdu. Sonra pişman olan Suna, terasa çıkıp gözyaşlarına boğuldu.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 7

KAZIM ŞARTLARINI SUNDU

Ferit'ten ayrılıp babasının yeni tuttuğu eve giden Seyran ise annesinin isteğiyle orada kalmayı kabul etti.

Babasının şikayetini almadığını öğrenen Seyran, onun Ökkeş Ağa'nın yeğeniyle buluşarak Ferit'ten uzak duracağını kanıtlamasını istedi. Ne yapacağını bilemeyen Seyran ise Ferit'in telefonuyla Kazım'ın tüm şartlarını düşünmeye başladı.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 8

Dedesinden babası için yardım istese de karşılık bulamayan Ferit, Halis Ağa'nın "İşini her şeyin önünde tutacaksın" öğüdünü dinledi.

Akşam Ökkeş ile Kazım'ın Orhan'a bir şey yapacakları planını duyan ve korkan Seyran, babasının şartlarını kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 9

FERİT KORHAN'DAN SERTER İLE PELİN'E BASKIN

Babasının çıkacağını duyup rahat bir nefes alan Ferit, Pelin'in Serter ile buluştuğunu öğrenince soluğu yanlarında aldı.

Hem Pelin'e hem Serter'e kızan Ferit, öfkeden çılgına dönerken Serter de Şehmuz'a gitmek üzere harekete geçti.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 10

SUNA NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYOR

O sırada Kaya'nın Londra'ya dönüp orada yaşama teklifini duyan Suna ise böyle konuşmadıklarını söyleyip "Artık ne istediğimi bilmiyorum" dedi.

Ferit'in kendisini aramamasıyla çılgına dönen Nevra ise "Madem onun en zayıf noktası ailesi. Ailesinden çıkartacağım bana yaptıklarını" diyerek intikam yemini etti.

Aynı anlarda Suna'nın yanına giden Ferit ise Abidin'in de Kaya'nın da ona layık olmadığını daha iyi birini hak ettiğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 11

SERTER, ŞEHMUZ'A GİTTİ

Şehmuz'a gidip olanı biteni anlatan Serter ise çocuk onunsa kendi ailesiyle büyümesini istedi ve "Eğer babası bensem hemen yarın nikah kıymaya hazırım" dedi. Bu sözlerin üzerine Şehmuz, "Bu konuyu yarın sabah Halis Korhan ile çözeceğiz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 12

SEYRAN, AKIN İLE BULUŞTU

Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın ile buluşmak için bekleyen Seyran, tuvalet çıkışı Akın'la çarpıştı. Birbirlerini hatırlayan ikiliden Seyran, Akın'dan yardım istedi. Akın da arka kapıdan onun kaçmasına yardım etti.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 13

HALİS AĞA DA HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Serter'in "Torununuzun sandığınız çocuk benim olabilir" sözleriyle sinirlenen Halis Ağa ise "Çabuk o kızı buraya getirin" diyerek Pelin'i çağırdı.

Pelin'e bu ihtimali soran Halis Korhan, Serter'e "En ufak bir yalanın varsa suçu ilkinde seni affettim diye kendimde bulurum. Seni canlı bırakmam" derken; Pelin'e de "Eğer bana yalan söylüyorsan seni de çocuğunu da ölmekten beter ederim" dedi. Ardından da kimse duymadan bu testin yapılacağını söyledi.

Bunu kabul etmeyen Pelin ise Halis Korhan'ın "Bana mı güvenmiyorsun kendine mi? Eğer en ufak yalanını yakalarsam bu kapıya geldiğin güne pişman ederim seni" dedi.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 14

PELİN DOĞUMA GİTTİ

Ferit, Sacide, İfakat ve Gülgün'ün kendisine söylediklerini düşünen Pelin'in suyu geldi.

O sırada Seyran'ın yanına giden Ferit ise Latif'in telefonuyla doğumun başladığını öğrendi.

Akın'ın yardımıyla Seyran ile birlikte hastaneye giden Ferit, doktorun durumun iyi olmadığını "Anne ya da bebekten birini seçmek zorunda kalabiliriz" demesiyle yıkıldı.

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 15

Serter'in gelişi ve akabinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

"Pelin'in devri başlamadan bitti"
"Ferit bir tek Seyran'la iyi olacak"
"Pelin hikayesinin sonuna doğru geldi"
"Ah Ferit kendini suçalayacak şimdi"
"Akın ile Seyran çok yakıştı"
"Seyran ve Ferit ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçemiyor"
"Gerçekler ortaya çıkmayacak sandın değil mi Pelin?"

Yalı Çapkını'nda Pelin ile bebeğin durumu kritik! "Ferit kendini suçlayacak" - 16

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni tanıtımda; doktorun Pelin ve bebeğin durumunun kritik olduğunu söylemesiyle yıkılan Ferit'in ne yapacağını bilememesi ve kulaklarında çınlayan "Bu veballe yaşayabilecek misin?" sözleri dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI

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