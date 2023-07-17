Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi?
Türkiye aşırı sıcaklardan kavrulurken, birçok ilden orman yangını haberleri geldi. Dün 19 noktada çıkan yangınların 16'sı söndürülürken Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlar devam ediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yangın bölgelerindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Aşırı sıcakların geldiğini ve nemin düştüğünü ifade eden Çalışkan rüzgarın kuvvetli eseceğini dile getirdi. Çalışkan, 20-21-22-23 Temmuz'a dikkat çekerek aşırı sıcaklar için uyardı.
Türkiye dün 19 noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor)