Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi?

Türkiye aşırı sıcaklardan kavrulurken, birçok ilden orman yangını haberleri geldi. Dün 19 noktada çıkan yangınların 16'sı söndürülürken Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlar devam ediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yangın bölgelerindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Aşırı sıcakların geldiğini ve nemin düştüğünü ifade eden Çalışkan rüzgarın kuvvetli eseceğini dile getirdi. Çalışkan, 20-21-22-23 Temmuz'a dikkat çekerek aşırı sıcaklar için uyardı.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 1

Türkiye dün 19 noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor)

TÜRKİYE HABERLERİ

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 2

16'sının söndürüldüğü yangınlarda Hatay, Mersin ve Çanakkale’de ise alevlerle mücadele sürüyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 3

YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yangın bölgesindeki hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Rüzgarın sert estiği bölgede sıcaklıkların aşırı yüksek, nemin düşük olduğunu belirten Çalışkan, kuvvetli rüzgarın orman yangınlarına zemin hazırladığını belirtti.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 4

Çalışkan, Akdeniz ve Ege gibi birçok noktada nemin düşük olduğunu söyledi ve "Bugün ve yarın İstanbul biraz daha nemli olacak." dedi.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 5

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Güneşin altı 55-60 derece olduğunu dile getiren Çalışkan, "Orman yangını tehlikesi en üst seviyede. Akdeniz'in geneli, İç Anadolu'dan itibaren hep rüzgar kuuvvetli esecek. Çanakkale, Marmara ve özellikle Kuzey Ege'de çok güçlü ve kuvvetli." diye konuştu.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 6

Temmuz ayının sonuna kadar sıcaklıkların yüksek olduğunu hatırlatan Çalışkan, "20-21-22-23'ün de aşırı sıcaklar var. Rüzgar kuvvetli. Nem düşük ve hava kuru. Temmuz'un sonuna kadar üst seviyede alarm durumundayız. Ağustos'ta da sıcak hava dalgalarıyla karşılaşabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerini çok fazla görüyoruz." dedi.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 7

HATAY'IN BELEN İLÇESİNDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 8

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 9

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 10

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 11

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ALEVLERLE MÜCADELE

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 12

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 13

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 14

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 15

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 16

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklamada, dün 16.50 sıralarında başladığını belirtti.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 17

ÇANAKKALE'DEKİ 17 SAATLİK ÇALIŞMA

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 18

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 19

Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 20

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 21

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 22
Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 23
Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 24
Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 25
Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi? - 26
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