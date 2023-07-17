Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi?

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Güneşin altı 55-60 derece olduğunu dile getiren Çalışkan, "Orman yangını tehlikesi en üst seviyede. Akdeniz'in geneli, İç Anadolu'dan itibaren hep rüzgar kuuvvetli esecek. Çanakkale, Marmara ve özellikle Kuzey Ege'de çok güçlü ve kuvvetli." diye konuştu.