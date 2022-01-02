Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu

Konya'da 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu'ya gönderdiği 17 yaşındaki Sıla Özge Öden, uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. Uluslararası ve yerli birçok başarıya imza atan Öden, bu spora başlarken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söyledi.

Haberler - DHA 02.01.2022 - 12:28

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 1

Lise son sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden (17), 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarılara imza attı.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 2

Öden, 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından Wushu Kung Fu sporuna gönderildi.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 3

Bu spora başlarken kendisinden bu kadar başarı  beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarıların geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı” dedi.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 4

11 YILDA 115 MADALYA

Milli sporcu Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda ulusal ve uluslararası 115 madalya kazandı.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 5

2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden,  bu sene çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 6

Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla, "Spora 4 yaşında jimnastikle başladım. 6 yaşında Wushu’ya başladım. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay  grupta çalıştıktan sonra hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" dedi.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 7

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Wushu  Kung Fu sporuna başladığı günden beri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Sıla, "İlk milliliğimi 11-12 yaşımda aldım, Yunanistan’da Balkan Şampiyonu oldum. 2018’de Brezilya’da Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 4’üncüsü oldum. 2019’da Rusya’da Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. 2021’de de online Dünya Şampiyonluğu'nda  dünya 2’ncisi oldum. İki hafta önce Şampiyonası'nda iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.  

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 8

Küçükken yaramaz bir çocuk olduğunu için bu spora gönderilen Sıla, "Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Onlar sayesinde buralara kadar geldim. Hocalarım, ailem ve arkadaşlarım çok gurur duydu benimle. Ben herkesten daha çok sevindim zaten" dedi.

Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 9
Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu - 10

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