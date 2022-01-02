Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu

Küçükken yaramaz bir çocuk olduğunu için bu spora gönderilen Sıla, "Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Onlar sayesinde buralara kadar geldim. Hocalarım, ailem ve arkadaşlarım çok gurur duydu benimle. Ben herkesten daha çok sevindim zaten" dedi.