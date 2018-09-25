Yardım etmek istediği kazazede eşi çıktı

1 İstanbul Kağıthane'de bir sürücü kursuna ait park halindeki eğitim aracına caddede “U" dönüşü yaptığı sırada, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

2 Kaza, Eyüpsultan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Çalık (34) bir sürücü kursuna ait eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp “U" dönüşü yapmaya çalıştı. Çıtak'ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak'ın kullandığı kamyonet çarptı.

3 Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen (35) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 Kazaya Karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, “O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba" dedi.