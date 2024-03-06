Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı)
İstanbul Eyüpsultan’da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtı. Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul’da emniyet şeridinde arızalı araçlarını kontrol eden gruba çarpan 17 yaşındaki sürücünün Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı.