Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı)

İstanbul Eyüpsultan’da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtı. Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 1

İstanbul’da emniyet şeridinde arızalı araçlarını kontrol eden gruba çarpan 17 yaşındaki sürücünün Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı.

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Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 2

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.
Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 3

O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 4

MISIR’A KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazadan sonra sürücü T.C’nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.
Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 5

Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.

Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 6

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya karışan oğluyla Mısır'a kaçtı (Yakalama kararı çıkarıldı) - 7

Yazar Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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