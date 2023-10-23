YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü tamamlandı. ÖSYM, sınavdan kısa bir süre sonra soru - cevap duyurusu paylaştı. "2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları" ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı) - 1

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlendi.  Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 180 dakika süre verildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı) - 2

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sınav günü (22 Ekim 2023) tarihinde paylaşıldı.

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı) - 3

Soru-cevap duyurusunda; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." ifadelerine yer verildi. 

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı) - 4

SONUÇLAR 7 KASIM'DA

Sınav sonucu, 7 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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