Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu

Sultanbeyli’de yeğenlerinin aracına silahlı saldırı düzenleyen amca, drone destekli operasyonla yakalandı.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde ilçedeki Barbaros Caddesi’nde meydana geldi.

İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler, amcaları Kasım Bulut ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında çıkan anlaşmazlıkları konuşmak için buluştu.

Buluşmada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kasım Bulut, silahla yeğenlerine ateş etmeye başladı. Olayda İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler yaşamını yitirdi.