Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yeğenlerinin içinde olduğu araca kurşun yağdıran İsmail Hakkı Bulut’u öldüren, kardeşi Resul Bulut’u da yaralayan Kasım Bulut, emniyet güçlerinin drone destekli operasyonuyla yakaladı.

Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu - 1

Sultanbeyli’de yeğenlerinin aracına silahlı saldırı düzenleyen amca, drone destekli operasyonla yakalandı.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde ilçedeki Barbaros Caddesi’nde meydana geldi.

İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler, amcaları Kasım Bulut ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında çıkan anlaşmazlıkları konuşmak için buluştu.

Buluşmada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kasım Bulut, silahla yeğenlerine ateş etmeye başladı. Olayda İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu - 2

DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli amcanın yakalanması için çalışma başlattı.

Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu - 3

Drone desteğiyle havadan da şüphelinin izini süren polis, Kasım Bulut'un saklandığı adresi tespit etti.

Yeğenlerini öldüren amcanın yeri drone ile bulundu - 4

Bulut, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları da drone kamerasıyla kaydedildi.

Bulut, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları da drone kamerasıyla kaydedildi.

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