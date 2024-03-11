Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

EGE’DE LODOS SERT ESECEK

Ege’de hava açık sıcaklık Denizli ve Aydın’da 23 dereceye kadar çıkacak. Manisa 21, Afyon 17 derece. Salı sahillerde lodos sert ve Manisa civarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz’de de pazartesi hava sakin ve sıcak geçecek. Adana 21, Mersin 20, Kahramanmaraş 17 derece. Güneydoğu üç gün güneşli Gaziantep 16, Diyarbakır 15 derece.