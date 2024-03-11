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Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Yeni haftanın ilk yarısında beş büyük şehir Libya’dan taşınan ılık havanın etkisi altında olacak. Pazartesi ve salı günleri yurdun batısında hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Marmara’da salı günü yağmur beklenirken, çarşambadan sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle serin hava etkisin hissettirecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu…

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Yeni hafta sıcak başlıyor, yağış ülke genelinde bir gün ara verdi.

Bu hafta pazartesi ile çarşamba arasında rüzgar Libya’dan ılık hava taşıyacak. Ancak perşembeden sonra kuzeyli rüzgarlar etkili olacak ve yurda serin hava hakim olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi beş büyük kentte de güneş görülecek. Sıcaklıklar mart ortalamasının 4-6 derece üzerinde. İstanbul 16, Ankara 14, İzmir ve Antalya 20, Bursa 21 derece.

İstanbul ve İzmir’de salı sağanak geçişleri görülecek.
Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

MARMARA’YA SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Marmara’da hava az bulutlu ancak sabahları bölge genelinde pus oluşuyor. Hafif esen rüzgar salı günü orta hıza çıkacak ve yağmur geliyor. Sıcaklıklar 18-20 derece aralığında.

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

İÇ ANADOLU’DA BAHAR HAVASI

İç Anadolu iki gün baharı andıran havanın etkisinde olacak. Güneş parlasa da çoğu kentte pus da var.

Hafta geneli hava ılık, Konya 14, Eskişehir 16, Sivas ve Kayseri 11 derece.

Salı günü termometreler 20 dereceyi görecek.
Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

EGE’DE LODOS SERT ESECEK

Ege’de hava açık sıcaklık Denizli ve Aydın’da 23 dereceye kadar çıkacak. Manisa 21, Afyon 17 derece. Salı sahillerde lodos sert ve Manisa civarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz’de de pazartesi hava sakin ve sıcak geçecek. Adana 21, Mersin 20, Kahramanmaraş 17 derece. Güneydoğu üç gün güneşli Gaziantep 16, Diyarbakır 15 derece.
Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

KARADENİZ’İN BATISINDA HAVA DAHA ILIK

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da sıcak hava etkisini gösteriyor. Karadeniz’in batısında hava daha ılık. Tunceli, Erzurum, Van boyunca ise sabah pus var. Bolu 17, Samsun 12, Trabzon 11, Erzurum 3, Malatya 13 derece.

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

11 MART 2024 HAVA DURUMU

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

12 MART 2024 HAVA DURUMU

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

13 MART 2024 HAVA DURUMU

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

14 MART 2024 HAVA DURUMU

Yeni haftada önce ılık sonra serin hava (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 11

15 MART 2024 HAVA DURUMU

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