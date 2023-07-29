Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi)

Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman?

Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi) - 1

2024 Kurban Bayramı tarihi, yeni yılda yapacakları tatili şimdiden planlamak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

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Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi) - 3

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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