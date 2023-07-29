Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi)
Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman?
2024 Kurban Bayramı tarihi, yeni yılda yapacakları tatili şimdiden planlamak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.