Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum
Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davası kaldığı yerden devam ediyor. 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Melike Şahin aktardı. Duruşmada bugün sanıklar reddi hakim talebinde bulundu. Talebi, 23. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Savcı da, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili görmüyorum, dolandırıcı görmüyorum." dedi. Mahkeme heyeti tüm sanık avukatlarını dinlemedi. Bugün saat 10.00'da sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlenmeye devam edilecek.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada dün sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlendi.