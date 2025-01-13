Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum

Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davası kaldığı yerden devam ediyor. 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Melike Şahin aktardı. Duruşmada bugün sanıklar reddi hakim talebinde bulundu. Talebi, 23. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Savcı da, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili görmüyorum, dolandırıcı görmüyorum." dedi. Mahkeme heyeti tüm sanık avukatlarını dinlemedi. Bugün saat 10.00'da sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlenmeye devam edilecek.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 1

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada dün sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlendi.

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Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 2

Duruşma, mahkeme başkanının dava dosyasına gelen evrakları okumasıyla başladı. Daha sonra tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatı söz alarak, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya hesabından, duruşma savcısı Kadir Kocakaya ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştığını belirtip, duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesini talep etti.

Duruşma savcısı ise, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in kendisinin dönem arkadaşı olduğunu söyleyerek "Tabii ki görüşebiliriz. Öncesinde de sonrasında da görüşebiliriz. Cumhuriyet Savcısı'nın el çektirilmesi gibi bir hüküm de yok. Görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorsanız HSK'ya gidebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 3

SANIKLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Ali Dirik'in avukatı da "Bu aceleyi anlamıyoruz. Adil yargılama hakkımızı kullanamıyoruz. Tanık dinletme olmasını istemiyoruz. Duruşmanın ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya bir süre ara verdi. Reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatları, reddi hakim talebinin reddine itiraz edeceklerini ve karara bağlanana kadar duruşmanın sürdürülemeyeceğini savundu. Bunun üzerine duruşmaya ikinci kez ara verildi. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti. İtiraz üst mahkemeye gönderilecek. 23. Ağır Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini değerlendirecek.

Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 4

FIRAT SARI: SALONDA BEBEK KATİLİ GÖRMÜYORUM

Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.

Medyaya gerçek dışı haberler sunulduğunu iddia eden Sarı şöyle devam etti:

"Ortaya sunulanlar haber değil kurgu. Kanıta dayalı değildi. Avukatların itirazına rağmen bu haberler yasaklanmadı. Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Herkes her iddiasını söyleyebilir mi? Vahşilik, canilik her şey söyleniyor. Ben nasıl adil yargılanabilirim bu baskıyla."

"YAPTIĞIM İŞLERDEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HABERİ VARDI"

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün Sağlık Bakanı olduğunu hatırlatan Fırat Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi olduğunu iddia etti. Sarı, "Olan bu insanlara oldu. Biz toplumsal olarak yok edildik. Ben annemin, çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yaptığım işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tebrik etti beni o zaman." diye konuştu.

"AYNI DÖNEMDE BÜTÜN HASTANELERDEKİ BEBEK ÖLÜM ORANLARI AÇIKLANSIN"

Avukatlarının baskıdan dolayı ayrıldığını iddia ederek şu an avukatı olmadığını söyleyen Sarı, "Ben meslek hayatım boyunca 15-20 bin yenidoğan yoğun bakım hastası baktım. Benim ölüm oranım Türkiye ortalamasının çok altında. Bu dosya sürecekse Sağlık Bakanlığı da suçludur, gelip 3 vakayla ilgili savunma vermeleri gerekiyor. Aynı dönemde bütün hastanelerdeki bebek ölüm oranları açıklansın." dedi.

Fırat Sarı, yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini savunarak tahliyesini talep etti.

İlker Gönen ise savunmasında, İstanbul'da her hastanenin danışmanlık hizmeti aldığını söyleyerek örgüt suçlamasını reddetti.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 5

YENİDOĞAN ÇETESİ NEYLE SUÇLANIYOR?

112 sevk zincirinin dışına çıkarak bebekleri yoğun bakım ünitelerine sevk etmek, SGK'dan fazla para alabilmek için yatış sürelerini uzatmak, ihmal sonucu ölümlerine neden olmak, hastanede kullanılması gereken ilaçları satmak...

47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davası kapsamında kan donduran suçlamalar var. Dava 18 Kasım'da görülmeye başladı. İlerleyen haftalarda da tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı. Sanıkların büyük bölümü bebek ölümleri ile ilgili suçlamaları reddetti. Zaman zaman suçu birbirlerinin üzerine attılar. Duruşmalarda tape kayıtları ve şüpheli ifadeleri de önemli bir yer tuttu.

Yoğun bakımda nöbetçi doktor bulundurulmadığı, işlerin hemşirelere kaldığı, sahte epikiriz raporları yazıldığı tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 6

FIRAT SARI: BU SİSTEMİ BEN KURMADIM, 'GEL YAP' DEDİLER

Çetenin elebaşı olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı, ilk duruşmada "Bu sistemi ben kurmadım, gel yap dediler." dedi.

Hastanelere bebekleri 112 sevk zinciri dışına çıkarak sevk eden, doktorlardan yoğun bakım sayıları ile ilgili bilgi alan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise sevk süresini düşürdüğünü iddia etti. Bu süreçte İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Sağlık kurumlarına kayyum atandı.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 7

YENİDOĞAN ÇETESİNİ KİM YÖNETİYOR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 8

YENİDOĞAN ÇETESİNİN AMACI NE?

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 9

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 10

YENİDOĞAN ÇETESİNDE KİME NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 11

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 12

HASTANELERE KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ Çorlu'daki bazı hastanelerin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirilmişti.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin başlatılan yeni soruşturma kapsamında, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanmış, 1'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturma sürüyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 13

TUTUKSUZ 4 SANIK TUTUKLANDI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmadaki kararı doğrultusunda, tutuksuz yargılanan sanıklardan TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik tutuklanmıştı.

Ayrıca, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin hazırlanan yeni fezlekede, şüpheliler Hilda Keykubad, Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar ve Şeyhmus Çelik hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Fezlekede, diğer 13 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 14

SAVCIYA İLİŞKİN ASILSIZ PAYLAŞIMLARA DAVA

Öte yandan "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanırken haklarında soruşturma devam ediyor.

"Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında da 5 kişi hakkında da dava açılmıştı.

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum - 15
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