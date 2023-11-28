Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı

Yangın, Yenikapı sahilindeki teknede saat 09.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan Kemal Aksu kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı. Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alevler içinde kaldı. Yangının büyümesiyle kendi dışarı atan Aksu, yara almadan kurtuldu.