Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı

Tekne sahibinin kahvaltı hazırlamak için yaktığı ocaktan sıçrayan ateş yatağa sıçrayarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa süre içinde söndürdü.

Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 1

Yangın, Yenikapı sahilindeki teknede saat 09.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan Kemal Aksu kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı. Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alevler içinde kaldı. Yangının büyümesiyle kendi dışarı atan Aksu, yara almadan kurtuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 2

Alevleri gören çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yanan tekneyi kısa süre içinde söndürdü. Aksu ise battaniyeye sarılarak, itfaiye ekiplerinin teknedeki yangını söndürme çalışmalarını izledi.




Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 3

"HERŞEYİMİZ YANDI"

Alevler içindeki tekneden kendisini son anda dışarı atan Kemal Aksu, "Yangın tüpten çıktı. Yatağa sıçradı sonra tekne yandı. Ben teknede kalıyordum. Her şeyimiz yandı." dedi.

Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 4
Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 5
Yenikapı sahilinde tekne alevler içinde kaldı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER